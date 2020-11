La Roma è bella, Fonseca applaude: “Grande prova, la squadra cresce”

Se si giocasse sempre contro la Fiorentina, la Roma di Fonseca sarebbe tra le squadre migliori del campionato, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Nella scorsa stagione, a Firenze, si è vista la più bella prestazione della formazione giallorossa; ieri, all’Olimpico, è stato lo stesso. Il 2-0 finale non rende l’idea della differenza dei valori espressi in campo e, in attesa del giudizio definitivo (arriverà mercoledì) sulla gara persa a tavolino contro il Verona, fa salire i giallorossi a 11 punti insieme a Napoli e Inter, a meno uno da Juventus e Atalanta, nel bel mezzo del mucchio delle inseguitrici del Milan capolista. Cauto ma contento, a fine partita, Paulo Fonseca. “Di scudetto non parlo – le sue parole – sono sempre equilibrato e non cambio idea dopo una bella partita. Le favorite sono Juventus e Inter, sono quelle più attrezzate. Poi ci sono altre buone squadre come il Milan, il Napoli, l’Atalanta e la Lazio che sono fortissime. Il Sassuolo? Ho grande stima del lavoro di De Zerb i , se qualche anno f a qualcuno avesse detto che il Leicester avrebbe vinto il campionato non ci avrebbe creduto nessuno. Il nostro obiettivo è fare meglio dello scorso anno, che vuol dire entrare in Champions League, dobbiamo continuare con questa ambizione ed essere equilibrati“.