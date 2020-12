La Roma aggancia il terzo posto

La Roma fa il suo dovere, il Torino perde ma gioca da Toro, e Abisso arbitra da nomen homen (copyright: Claudio Lotito). Questa è l’estrema sintesi, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera, della partita che manda i giallorossi al terzo posto, insieme alla Juventus.

Fonseca limita il turn over in vista di Atalanta-Roma . La gara cambia volto al 14′ con l’espulsione di Singo per doppia amonizione: la prima è nettissima (entrataccia su Mkhitaryan) ma la seconda inesistente. Singo ha la sola colpa dell’inesperienza, perché pressa Spinazzola ed entra a 80 metri dalla porta granata. Prende soprattutto la palla, Abisso vede altro.