La Primavera sfida il Toro al Tre Fontane

Torna in campo oggi (ore 11, Tre Fontane) la Primavera della Roma, reduce dalla vittoria per 4-1 ottenuta in settimana a Bergamo, in Coppa Italia, contro l’Atalanta. La formazione allenata da Alberto De Rossi è attualmente al quarto posto in classifica, insieme alla Juventus, a un punto dall’Inter. L’avversaria è il Torino: all’andata i giallorossi persero 3-2 dopo essere stati avanti di due reti grazie alla doppietta di Riccardi. La Roma, mercoledì, affronterà in trasferta il Verona nell’andata della semifinale di Coppa Italia (ritorno il 19). “Ci sono entusiasmo e consapevolezza”, ha detto De Rossi padre. Domani alle 12.30, a Monteboro, la Roma femminile farà visita all’Empoli. Dopo aver collezionato un solo punto nelle ultime due partite – 2-3 contro il Milan, non è bastata la doppietta di Thomas, e 2-2 contro la Fiorentina – le ragazze di coach Bavagnoli vogliono tornare alla vittoria per riavvicinarsi alla zona Champions, che ora dista 4 punti (il Milan ha vinto il recupero col Bari ed è a 29 punti con la Viola).