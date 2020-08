Ironia e rabbia. Le reazioni dei tifosi: “Pensare positivo, okay ma adesso si esagera…”

Preoccupazione, arrabbiature, ma anche l’immancabile ironia. Sono questi gli stati d’animo manifestati dai tifosi della Roma alla notizia della doppia positività al Covid-19 di Bruno Peres e Justin Kluivert, che seguono quelle dei giorni scorsi di Antonio Mirante e di Carles Perez (e dei due Primavera). La preoccupazione, che poi è la stessa che c’era in questi giorni a Trigoria, che il numero possa continuare a salire è tanta. “Qui mi sa che in ritiro ci andranno i figli di Totti. C’è il rischio che non cominciamo il campionato”, il commento di una tifosa su Twitter. C’è chi la prende con filosofia e chi usa l’arma dell’ironia. “Volevamo tornare a pensare positivo con Friedkin, ma così mi sembra esagerato”, ma anche “speriamo che Kluivert non abbia contagiato anche il suo procuratore Mino Raiola, perché altrimenti addio cessioni”. Quasi tutti i tifosi – riporta ‘Il Corriere della Sera’ – sono arrabbiati per la mancanza, a loro dire, di professionalità dei calciatori che ha portato a questi contagi. E ancora: “La Roma dovrebbe sospendere lo stipendio ai positivi. Sono tutti dei milionari viziati, che appena vengono lasciati liberi per un mese consecutivo, si ritrovano tutti infettati”. Alcuni, vedendo sui social le foto delle vacanze di Kluivert, già qualche giorno fa lo ammonivano. “Non ci portare il Covid a Trigoria”. Non sono mancati comunque gli auguri di pronta guarigione.