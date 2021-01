Insulti per Ibanez ma anche messaggi per rincuorarlo

Di sicuro Roger Ibanez lo aveva immaginato diverso, il suo primo derby, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Il brasiliano, infatti, è stato protagonista della gara, ma non come avrebbe voluto: sui primi due gol biancocelesti c’è anche la sua complicità e questo gli ha creato non pochi problemi. Da una parte gli sfottò, legittimi, dei laziali; dall’altra insieme alle critiche dei romanisti, sono arrivati anche degli insulti vergognosi. Il suo profilo Instagram è stato preso d’assalto, ma non come avrebbe voluto lui, che qualche giorno fa aveva messo in palio la maglia del derby per festeggiare i centomila followers. Un’iniziativa incauta, che i laziali non hanno mancato di sottolineare definendolo «cuore biancoceleste» e chiedendo in regalo la maglia della partita.

Per fortuna sono arrivate anche tante manifestazioni d’affetto per il brasiliano, da parte di molti romanisti che gli hanno espresso un grande sostegno. Fin qui il campionato di Ibanez è stato più che buono.