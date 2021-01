In Coppa Italia c’è un derby al femminile

Tra campo e calciomercato, la Roma Femminile proverà a dare continuità alla grandissima ma sfortunata prestazione di una settimana fa in Supercoppa contro la Juventus. Nonostante la sconfitta per 2-1 nei tempi supplementari, sono stati numerosi i segnali positivi per la squadra di Betty Bavagnoli, scrive Marco Calabresi sul Corriere della Sera. Oggi alle 19 affronta la Roma Calcio Femminile nel derby che vale l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia.

Dopo il 2-0 della Roma CF (squadra che milita in Serie B) al Tavagnacco e il 5-1 della AS Roma in Friuli, a quest’ultima basta il pareggio per qualificarsi nel girone a tre. In attesa dell’arrivo di Elena Linari, difensore della Nazionale che la Roma ha preso dal Bordeaux, oggi mancheranno Pettenuzzo, Bonfantini, Zecca e Hegerberg, che ha subito la rottura del crociato nei giorni scorsi, stesso infortunio di cui era stata vittima Giada Greggi.