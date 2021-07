Il saluto commosso a Spinazzola: cori, canti e dediche dei compagni

“Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro”. È il messaggio che Leonardo Spinazzola ha mandato...

“Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto! Ne sono sicuro". È il messaggio che Leonardo Spinazzola ha mandato via social dopo aver lasciato ieri mattina il ritiro di Coverciano in compagnia del dottor Andrea Ferretti, come riporta il Corriere della Sera.