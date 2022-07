Il regalo di Mou è il “quadrato magico”

L’avversario era di prima categoria e anche più avanti con la preparazione, Mou ha provato la formazione super offensiva nella sgambatura della mattina e poi l’ha riproposta in campo. Un segnale alla squadra: non si deve avere paura di nessuno se tutti i giocatori in campo si sacrificano uno per l’altro. Mourinho è sempre stato e sempre sarà attento agli equilibri in campo, ma l’amichevole con il Tottenham è la dimostrazione che in questa stagione la Roma può osare: ne ha le qualità.