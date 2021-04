Il Bayern: grazie Roma. Ora tocca a Fonseca

Rummenigge, amministratore delegato dei bavaresi, ha fatto i complimenti ai Friedkin per la posizione presa contro la Superlega

Nonostante la quasi impossibilità di raggiungere il quarto posto, la partita di stasera contro l’Atalanta - Gasperini è 3 su 3 contro Fonseca in queste due stagioni - è lo stesso importantissima per il momento "storico", come riporta il Corriere della Sera.

Il clamoroso flop della Superlega ha ottenuto un risultato: ha avvicinato come mai prima la tifoseria giallorossa alla presidenza Friedkin. I texani erano stati spesso criticati per non aver preso posizioni forti - oppure per averle cambiate in corsa come per esempio nel caso dei diritti tv, in questo caso hanno dimostrato un tempismo perfetto, parlando prima del crollo del piano di Agnelli e Florentino Perez e non dopo.