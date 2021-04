I granata vittime preferite: 73 successi giallorossi

La Roma ha vinto 16 delle ultime 22 partite contro il Torino comprese le 3 trasferte più recenti. E in assoluto il Toro, ricorda Massimo Perrone sull’edizione romana del Corriere della Sera, è la vittima preferita. Settantatre i successi romanisti di cui 65 in A, 7 in Coppa Italia e uno nella Divisione Nazionale del 1929, quando un Torino pieno di riserve venne travolto 6-1 sul campo di una Roma trascinata da una tripletta di Volk.

Il successo più eclatante è un 7-1 del 1933 a Testaccio: quel giorno un tris lo firmò Eusebio. Nel 1983 la Roma festeggiò uno scudetto già sicuro battendo 3-1 il Torino all’ultima giornata. E l’ultima doppietta della sua carriera Totti la segnò ai granata nel 2016: entrato in campo all’86’ ribaltò il risultato in 3 minuti, da 1-2 a 3-2, con una spaccata di destro sottomisura e un rigore.