Giallorossi all’erta: anche la Juventus corteggia Dzeko

C’è sempre Edin Dzeko in cima ai pensieri della Juventus, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

L’attaccante bosniaco resta un obiettivo dei bianconeri, che lo vorrebbero «regalare» al nuovo tecnico Andrea Pirlo, ma strapparlo alla Roma non sarà facile.

Tecnicamente è al centro del progetto tecnico romanista, ma il suo stipendio (7 milioni netti fino al 2022) è un peso per la società giallorossa, che infatti proverà a discutere di un ulteriore prolungamento con spalmatura. Se, invece, il bosniaco dovesse decidere di cambiare aria, la Roma punterebbe con decisione su Arkadiusz Milik: con il Napoli c’è in piedi una trattativa per l’esterno turco Cengiz Under e il centravanti polacco potrebbe essere la giusta contropartita tecnica per consentire ad entrambe le squadre, di limitare l’esborso economico.