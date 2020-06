Garanzia Kolarov: “Mi sono allenato al massimo”

“Durante la sospensione mi sono allenato al massimo, pur non sapendo se il campionato sarebbe ricominciato“. Aleksandar Kolarov è uno dei senatori della Roma e per questo dovrà essere al top alla ripresa, quando si giocherà ogni tre giorni. Il suo contratto è stato da poco rinnovato fino al 2021, con un’opzione per il prolungamento di un anno, e lui anche recentemente ha rifiutato diverse offerte. Ieri si è allenato con il resto della squadra per preparare il ritorno in campo contro la Sampdoria del 24 giugno, data attesa con trepidazione a Trigoria. Lo riporta Il Corriere della Sera.