Fuori Mkhitaryan e Pedro, Pellegrini stringe i denti. El Shaarawy oggi fa le visite

Come se non bastasse tutto quello che è capitato in queste ore alla Roma fuori dal campo, Paulo Fonseca oggi pomeriggio (ore 15, arbitra Pairetto) nella gara bis contro lo Spezia all’Olimpico sarà costretto ad affrontare una vera e propria emergenza, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Senza contare gli infortunati di lungo corso (Zaniolo, Pastore, Mirante e Calafiori), la lista degli assenti è lunghissima e ieri si sono aggiunti Edin Dzeko (“Ha rimediato una contusione nell’allenamento di giovedì“, ha spiegato Fonseca in conferenza), Mkhitaryan e Pedro, lo squalificato Mancini, più Fazio e Juan Jesus che non sono stati convocati per scelta tecnica.

Anche Lorenzo Pellegrini non sta benissimo, ma stringerà i denti e sarà in campo tra i titolari, con la fascia da capitano al braccio. Il reparto in cui l’emergenza è totale è l’attacco, che ha perso i tre titolari: al posto di Dzeko spazio a Borja Mayoral, ma presto potrebbe arrivare in giallorosso un rinforzo importante. Il ritorno di Stephan El Shaarawy è infatti a un passo. Il Faraone ha infatti trovato l’accordo per liberarsi dallo Shangai Shenhua, ieri era nella Capitale di ritorno da Dubai e nelle prossime ore dovrebbe sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart, non prima di aver superato lo scoglio del tampone per il Covid-19.

Con lo Spezia alle spalle di Mayoral, spazio a Carles Perez al fianco di Pellegrini. In mezzo al campo sarà riproposta la coppia Villar-Veretout, con Spinazzola e Karsdorp esterni. In difesa, senza Mancini squalificato, toccherà a Kumbulla mentre in porta ci sarà Pau Lopez.