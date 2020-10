Friedkin contro Commisso: sfida tra due americani agli antipodi

Non potrebbero essere più diversi: tanto è riservato Dan Friedkin, di cui nessuno, pubblicamente, ha mai sentito la voce, tanto è esuberante Rocco Commisso. Roma-Fiorentina di domani è (anche) la sfida tra due proprietà americane profondamente differenti, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Se da una parte Commisso, come Pallotta (con cui però i rapporti non erano idilliaci) ha messo al centro lo stadio e i progetti imprenditoriali, Friedkin, pur ritenendo il nuovo impianto molto importante, ha scelto come base le priorità finanziarie, tra cui i conti da rimettere in ordine e l’uscita dalla borsa. Entrambi hanno ereditato una situazione non facile, soprattutto dal punto di vista sportivo: Roma e Firenze sono due città che non vincono da tempo, che hanno voglia di calcio di alto livello e successi, e i tifosi hanno enorme fiducia nelle proprietà. Soprattutto perché con quelle precedenti (i Della Valle e Pallotta) non è che i rapporti fossero idilliaci. Anzi. Adesso sia Commisso sia Friedkin lavorano su due fronti: migliorare a livello aziendale e di comunicazione, far crescere la squadra a livello sportivo.

La partita di domani, poi, sarà la sfida tra due allenatori costantemente sotto i riflettori: a Iachini i fiorentini vogliono bene, ma le ipotesi Sarri o Spalletti stuzzicano la maggioranza dei tifosi, i romanisti rispettano e stimano Fonseca ma non è scattato, per ora, il grande amore.