Frattesi da telenovela, Mou chiede alla Roma uno scatto

Tornano alla base Villar e Kluivert, altro lavoro per Tiago Pinto

Redazione

Il problema è generale e non solo della Roma. Però ci sono allenatori che prendono quello che passa il convento,

all'ultimo giorno di mercato e allenatori che vogliono incidere subito e nel modo più profondo possibile. Lo Special One è uno di questi, inizia sul Corriere della Sera Luca Valdiserri.

Il portierino Mile Svilar ha detto di aver scelto la Roma anche per poter lavorare con Mou e il suo arrivo è sicuramente un miglioramento del ruolo di vice-Rui Patricio. Così come Celik è qualcosa di più di un rincalzo per Karsdorp. I due si giocheranno il posto tenendo sempre alto il livello anche degli allenamenti.

La prima parte di lavoro, a Trigoria, sarà medica e atletica. Il tutto con la massima blindatura del centro sportivo, come pretende Mou. L'11 luglio è previsto il trasferimento in Portogallo ad Albufeira. Quattro le amichevoli in programma: due probabilmente con selezioni locali (13 e 16 luglio) per poi salire di livello con Sporting Lisbona (19) e Nizza (23).

Il nome caldo è lo stesso da settimane: Davide Frattesi. La sua volontà di tornare alla Roma è manifesta, anche lui è

pronto a tagliarsi le vacanze. La trattativa con il Sassuolo, però, va avanti a piccoli passi e la telenovela tiene bloccato anche il resto del mercato giallorosso. Continuano gli incontri tra Tiago Pinto e Giovanni Carnevali, ma l'ad del Sassuolo ripete che la distanza tra domanda e offerta c'è ancora. Un nuovo contatto potrebbe esserci lunedì, ma il tempo passa e Mou aspetta.

Nel frattempo sono tornati alla base Gonzalo Villar e Justin Kluivert, non riscattati da Getafe e Nizza dopo il prestito. Dalla Francia, è arrivata la rottura tra l'Olympique Marsiglia e l'allenatore Sanpaoli, deluso dal mercato fin qui portato avanti, i francesi devono riscattare Pau Lopez e Cengiz Under, la Roma non teme brutte sorprese, ma un piccolo allarme è suonato.