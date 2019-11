Fonseca, il restauratore della Roma

Il grande merito di Paulo Fonseca non è solo aver riportato la Roma in piena lotta nella zona Champions ma soprattutto di aver effettuato il “restauro” totale di in un ambiente a serio rischio di deriva. I punti di forza del tecnico portoghese possono essere sintetizzati così: il gioco, la mentalità e il recupero di giocatori che sembravano persi alla causa giallorossa. La copertura garantita da Mancini ha fatto riscoprire Pastore trequartista, riporta il “Corriere della Sera”. Ora la Roma gioca un calcio spettacolare e equilibrato. Hanno aiutato anche i leader come Dzeko, Kolarov e Smalling, per il quale si sta cercando un accordo con il Manchester United per un riscatto immediato da 15 milioni compresi i bonus.