Fonseca: “Il mercato? Ci è mancato qualcosa”

Paulo Fonseca ha rilasciato un’intervista al quotidiano portoghese Record. “Noi allenatori – le sue parole – non siamo mai soddisfatti dal mercato e ci sono una o due posizioni in cui avremmo potuto migliorare. Per me era importante avere Smalling, Pedro e Mkhitaryan e sono stati importanti gli arrivi di Kumbulla e Borja Mayoral. Sarebbe servito un sostituto di Kluivert, ma non è stato possibile: la Roma è senza un direttore sportivo da mesi, e questo ha influenzato anche i nostri movimenti sul mercato” come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

La Roma ha cambiato anche proprietà, e la sua posizione è stata oggetto di riflessione. “Nelle mie conversazioni con i nuovi proprietari ho sempre sentito totale fiducia nel mio lavoro. Quando cambia la proprietà sappiamo che le aspettative sono molto alte e che la gente vuole grandi investimenti. I Friedkin sono entrati nel club in modo equilibrato e realistico, la loro vicinanza alla squadra, la loro preoccupazione per risolverne i problemi è stata molto importante per noi. Le migliori squadre del mondo non si costruiscono in due giorni: bisogna dare a questo presidente il tempo di lavorare. Penso che sia importante avere un d.s. che possa aiutare molto a costruire una squadra vincente in futuro“.