Fonseca: “Grande vittoria. Roma più forte ed equilibrata rispetto all’anno scorso”

L’obiettivo della Roma era aprire l’anno così come lo aveva chiuso, cioè con una vittoria per mantenere il terzo posto in classifica, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Seppure a fatica e sotto un diluvio ininterrotto che ha reso il campo pesante, la missione è stata compiuta grazie alla vittoria 1-0 contro la Sampdoria. “Le differenze con un anno fa? Prima di tutto che abbiamo vinto (ride, ndr). E poi questa è una squadra più forte, ha più tempo di lavoro alle spalle, è più equilibrata” dice Fonseca a fine gara.

“Siamo stati sempre in controllo della partita, abbiamo meritato i tre punti, avremmo potuto realizzare più gol perché abbiamo creato diverse occasioni. Non ho visto niente di negativo nella prestazione, i ragazzi hanno lottato molto, hanno avuto coraggio di giocare e cercare gli spazi: sono soddisfatto. Se il confronto è con un anno fa, oggi la squadra sta molto meglio”.

Il recupero di Smalling, in questo senso, è fondamentale. “Chris sta riprendendo la condizione migliore, ha fatto una grande partita, come gli altri difensori“.

Domenica all’Olimpico arriverà l’Inter. Per la Roma, che non ha ancora vinto uno scontro diretto con le big, è un’occasione d’oro per accorciare la classifica. “Ma pensiamo prima a battere, mercoledì, il Crotone“.