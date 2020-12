Fonseca ci dica cosa manca a questa squadra

Intanto sgombriamo il campo dagli equivoci, scrive Paola Di Caro sul Corriere della Sera. La Roma non ha perso a Bergamo per errori arbitrali. O perché i commentatori di Sky “tifano contro”. O per assenze (la rosa era pressoché al completo), per inesperienza (l’età media resta molto alta), per la poca qualità degli interpreti, a meno di volersi rimangiare i giudizi sulla grandezza di Dzeko terzo marcatore di sempre, sull’armeno che va come un treno, su Pedro che ha più trofei che anni, su Veretout metronomo, su Karsdorp rigenerato dal mister, su Spinazzola stantuffo, su Pellegrini da blindare, su Ibanez cercato dai grandi club e via discorrendo. Anche la panchina era all’altezza, da Villar sorpresa del campionato a Calafiori talento appena rinnovato.

Quindi ci si aspetta che Fonseca capisca il perché con le concorrenti dirette la Roma non solo non vince, ma a volte cade fragorosamente. A uomini valorosi che si trasformano di colpo in «bambini» non crede nemmeno lui, lo sappiamo. O, almeno, lo speriamo.