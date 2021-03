Fonseca avverte la Roma: “Difendiamoci bene ma dobbiamo fare un gol”

Il primo ritorno a casa di Paulo Fonseca, quello contro lo Sporting Braga, è andato bene: su quella vittoria 2-0 in Portogallo, la Roma ha costruito il passaggio del turno, completato poi con il 3-1 all’Olimpico. Il secondo ritorno, a Kiev, la città dove ha ancora casa e dove torna regolarmente con la moglie ucraina Katerina e il piccolo Martin, ha alzato il livello di difficoltà perché lo Shakhtar Donetsk è una squadra molto più temibile ma il 3-0 ottenuto una settimana fa all’andata (gol di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini) è un’ottima assicurazione sulla vita, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera.

“Sarà una partita difficile, so che lo Shakhtar farà di tutto per ribaltare il risultato. Questa squadra, in Champions, ha battuto per due volte il Real Madrid e ha pareggiato per due volte contro l’Inter. Dobbiamo restare concentrati al massimo” le sue parole in conferenza stampa. Il tecnico portoghese non si preoccupa anche se i suoi attaccanti (stasera dovrebbe giocare Borja Mayoral, con Dzeko risparmiato per Roma- Napoli) stanno segnando poco: “Non guardo il nome del marcatore, mi interessa che la squadra crei occasioni e questo è sempre successo. I nostri attaccanti stanno lavorando bene, non sono preoccupato. In questa partita dobbiamo sicuramente difenderci bene, ma sarebbe un errore non pensare anche alla fase offensiva: non siamo venuti qui con un’idea rinunciataria. È fondamentale segnare un gol, questo infatti metterebbe lo Shakhtar in una situazione davvero difficile“.