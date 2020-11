Fonseca alla ribalta: “Il calcio offensivo, la mia ossessione”

La volontà di Paulo Fonseca è quella di convocarli tutti e tre, ma soltanto dopo la rifinitura di oggi il tecnico portoghese saprà se Ibanez, Mancini e Smalling potranno andare a Napoli con la squadra, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Ieri si sono allenati in parte da soli e in parte con il gruppo: Smalling sembra aver risolto i problemi al ginocchio, Mancini e Ibanez, pur non avendo fastidi muscolari, per ora non forzano. In ogni caso, Fonseca nel futuro stadio Maradona si affiderà alle sue certezze. Torneranno quindi Mirante in porta, Veretout e Pellegrini a centrocampo, Karsdorp sulla fascia destra e i tre intoccabili davanti Pedro, Mkhitaryan e Dzeko.

Fonseca al canale You- Tube “Quarantena da bola” ha parlato anche di come si sia adattato al calcio italiano: “Mi hanno detto che nelle prime 60 partite sono stato l’allenatore più offensivo degli ultimi 90 anni della Roma. Essere offensivi è la cosa fondamentale e che ci interessa. È entusiasmante avere una squadra che sa segnare, sono sempre stato ossessionato dal possesso palla, qui ho imparato ad apprezzare altri momenti come la transizione offensiva. Siamo moderni e ci dobbiamo adattare“.