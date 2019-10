Ecco la forza della normalità. Ma adesso aspettiamo che la Roma sappia crescere

La brutta notizia è che Lorenzo Pellegrini si ferma – ancora una volta – per infortunio, scrive Paola Di Caro sul Corriere della Sera. Quella bella è che la Roma torna da Lecce con una rassicurante normalità.

Non è stato uno spettacolo travolgente, di quelli che ti alzi per applaudire a scena aperta, ma la vittoria contro una neopromossa in buona forma e nel suo stadio entusiasta è comunque un bel tonico per una squadra che rischiava di perdere fiducia nei propri mezzi.

D’altronde sono davvero poche sei partite per dare una nuova fisionomia a un gruppo con tanti nuovi innesti ed è proprio questa crescita che ci si aspetta con fiducia. E sperando che dal male – gli assenti per infortunio – si possa trarre un minimo di bene: la chance per tutti di essere protagonisti.