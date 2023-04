Dybala infallibile dagli 11 metri. Solbakken, stagione finita

C' è ancora una volta la firma di Dybala sulla vittoria della Roma. Con quello di ieri, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, sono 11 i gol in campionato (15 in stagione) della Joya, che sommati ai 6 assist fanno dell'argentino il secondo giocatore della Roma a collezionare nella sua stagione d'esordio più di 10 gol e più di 5 assist in un singolo campionato dopo Salah (2015 16) da quando la serie A è tornata a 20 squadre. Non solo: dal suo primo penalty realizzato in A 19 novembre 2014, tra i giocatori con almeno 15 rigori battuti nessuno ha registrato una percentuale realizzativa dal dischetto migliore di quella dell'argentino, che ne ha segnati 22 su 25 (88%). Ora la testa all'Europa League e alla sfida di giovedì prossimo contro il Feyenoord. Stagione finita invece per l'attaccante norvegese Solbakken, che ieri sera ha riportato la sublussazione della spalla sinistra.