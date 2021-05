Darboe: “Un’emozione dietro l’altra”

Il centrocampista contro l'Inter ha dato di nuovo dimostrazione di grande personalità

La sostituzione a pochi minuti dalla fine del match è stata, paradossalmente, un buon segnale in vista del derby. Partita dopo partita, Ebrima Darboe si sta conquistando la fiducia non solo di Fonseca, che gli ha risparmiato un po’ di fatica nel finale, ma di tutta la Roma. Ieri il centrocampista originario del Gambia ha dato di nuovo dimostrazione di grande personalità, scrive Gianluca Piacentini sul "Corriere della Sera", senza accusare la minima emozione di fronte ai campioni dell’Inter: “Il mister mi dice di giocare con tranquillità. Quando scendo in campo penso solo ad aiutare la squadra ed essere il più sereno possibile, anche se le emozioni che provo sono forti e non so come descriverle".