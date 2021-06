Da Roma-Barcellona allo Slavia: quante storie da riscrivere senza i gol “doppi”

Il colpo di testa di Manolas, la beffa con il Gornik o quella con lo Slavia

Calcio d'angolo di Under, colpo di testa di Manolas all'82': Roma-Barcellona 3-0. Era il 10 aprile 2018. Chissà come sarebbe andata ai supplementari, in quei quarti di finale di Champions, se l'Uefa avesse deciso di cambiare il regolamento con quattro stagioni di anticipo. I gol "doppi" - scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera - non valgono più. Il Barça all'andata aveva vinto 4-1.