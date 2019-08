Da Olsen a Schick, c’è una squadra ancora da vendere

Olsen, Karsdorp, Bianda, Nzonzi, Pastore, Coric, Gonalons, Schick e Defrel. C’è una squadra di esuberi che blocca il mercato dellaRoma, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, e il fatto che siano tutti calciatori comprati dal suo predecessore Monchi, non è di alcun sollievo per il d.s. Gianluca Petrachi.

Per gli acquisti si lavora sul centrale difensivo di cui Fonseca ha bisogno. Alderweireld resta la prima scelta, Pezzella della Fiorentina è un’alternativa. Poi tocca al centravanti per sostituire Edin Dzeko, per il quale ieri si è parlato di un interessamento del Monaco e del Napoli oltre naturalmente all’Inter.

Sugli esuberi per il momento qualche timido interessamento è arrivato da parte del Montpellier, che lo vorrebbe in prestito ma senza obbligo di riscatto, per Robin Olsen, che però preferisce la Premier. Karsdorp potrebbe tornare in Olanda, sempre in prestito, stessa formula per Bianda (Nizza), Coric (Verona) e Schick, che piace al Borussia Dortmund. Il Lione sta aspettando la fine del mercato per arrivare a Steven Nzonzi: la società francese ha i mezzi per pagare il ricco ingaggio (oltre 3 milioni netti più bonus) ma non vuole spendere i circa 20 milioni che la Roma pretende per non fare una minusvalenza. Calma piatta intorno ai nomi di Pastore e Gonalons mentre l’unico con cui la Roma quasi sicuramente riuscirà a monetizzare è Defrel, che porterà in cassa una quindicina di milioni quando si sbloccherà la trattativa col Cagliari.