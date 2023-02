Contro il Salisburgo senza turnover. Karsdorp ritrovato

L’obiettivo è passare il turno, anche se non sarà semplice, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. E per tentare di farlo Mou manderà in campo la squadra migliore: “Turnover? Non possiamo permettercelo, al massimo un paio di cambi: Abraham titolare, Wijnaldum non è pronto”.