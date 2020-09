Calendario, oggi il sorteggio. Amichevole il 5 con la Samb

Sarà presentato oggi, alle 12, il calendario della Serie A. La nuova stagione partirà nel week-end del 19 e 20 settembre e si concluderà il 23 maggio. La Roma alla prima giornata non potrà incontrare Genoa e Torino, oltre alla Lazio: come ricorda Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”, i derby, non possono disputarsi al primo turno, né all’ultimo o in quelli infrasettimanali. La Roma finirà sicuramente in trasferta, come la Lazio: l’Olimpico, infatti, dovrà essere consegnato in anticipo per gli Europei. La prima amichevole della stagione, invece, i giallorossi la giocheranno sabato 5 a Trigoria alle 17.30, non più contro il Benevento, ma contro la Sambenedettese.