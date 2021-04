Calafiori, Europa League nel destino

Per Riccardo Calafiori questo doveva essere l’anno del definitivo salto di qualità e invece la sua è stata (finora) una stagione complicata, in cui c’è stato il rinnovo del contratto fino al 2025, ma anche una serie di infortuni (oltre al Covid) che lo hanno tenuto ai margini della prima squadra, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Giovedì scorso, però, la sfortuna che ha colpito Spinazzola, costretto ad uscire nel primo tempo del match con l’Ajax a causa di un problema ai flessori, e la squalifica di Karsdorp (che oggi sarà in conferenza stampa con Fonseca), gli hanno fornito la possibilità del riscatto. Lui l’ha colta al volo, con una prestazione matura in una situazione non facile, compresa la provocazione in pieno recupero da parte di un raccattapalle. “Non posso dire di stimarlo – erano state le sue parole a commento dell’episodio – ma lo capisco. Sono cose che succedono”.