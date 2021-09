Avversaria nuova: la 196ma tra coppe e campionato

C'è un elenco che va dall’Aek Atene allo Zurigo e che comprende finora 8 società sfidate una sola volta

La Roma troverà stasera un’avversaria nuova, fondata nel 1923 come Metallist e diventata Zorya negli anni 90. Vincitrice del campionato sovietico nel 1972, sarà la 196ma squadra affrontata tra campionato e coppe, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera, in un elenco che va dall’Aek Atene allo Zurigo e che comprende finora 8 società sfidate una sola volta: Arezzo, Entella, Monopoli, Potenza, Siviglia, Strasburgo, Tromsoe e Vis Pesaro. Contro le 3 avversarie classiche, Inter, Juventus, Milan, la Roma ha invece giocato rispettivamente 207, 195 e 191 partite, per un totale di 593 che costituisce quasi il 16% dei 3.772 incontri disputati dal 1927 fra campionato, coppe e supercoppa italiane e tutte le coppe europee moderne, più la Mitropa degli anni 30 quando equivaleva a una Champions.