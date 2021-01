Attenzione a Ranieri, l’amico-nemico. La sua media punti in giallorosso è più alta di quella di Fonseca

La maglia della Roma la vestì 6 volte nel 1973-74, in panchina c’era Scopigno. Da allenatore la stava portando allo scudetto, nel 2009-10, quando inciampò sulla Sampdoria. Da avversario, in panchina, oggi festeggerà trent’anni di duelli.

Ranieri affrontò per la prima volta la squadra di cui è sempre stato tifoso il 6 gennaio 1991: Roma-Cagliari finì 0-0. Il suo bilancio in A è in attivo: 7 vittorie, 7 pareggi e 4 ko, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera.

Ma contro Fonseca non l’ha ancora spuntata: nella scorsa stagione dopo lo 0-0 di Marassi (il portoghese, squalificato, era in tribuna) una doppietta di Dzeko all’Olimpico ribaltò il vantaggio di Gabbiadini. Ranieri è uno dei pochi allenatori con una media-punti migliore di Fonseca, in A, sulla panchina giallorossa: è sul podio, lui, col suo 1,93, dietro Spalletti, 2 punti tondi, e Garcia 1,99.