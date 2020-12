Atalanta-Roma: colpo Kolarov, unico successo negli ultimi undici confronti

Il 20 agosto 2017 Kolarov esordì con la maglia della Roma decidendo il successo a Bergamo, con un’astuta punizione rasoterra che passò sotto la barriera (tutti i 5 giocatori fecero un saltello) infilandosi alla sinistra di Berisha, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera.

Quello è l’unico successo giallorosso negli ultimi 11 confronti diretti con l’Atalanta, aspettando la trasferta di domani. Il resto del bilancio: 5 pari e 5 ko. Numeri che stridono con quelli assoluti, perché il vantaggio della Roma in serie A è nettissimo: 52 vittorie a 27. Ma questa recente serie negativa, cominciata contro Reja (vecchio nemico nel derby), è coincisa in larga parte – 8 incontri su 11 – con l’arrivo di Gasperini che negli ultimi 2 campionati ha tenuto l’Atalanta davanti alla Roma, una mini-striscia che in classifica non si vedeva dal 1951. La Roma è la squadra contro cui l’Atalanta ha segnato il maggior numero di gol in serie A, 132, uno in più di quelli fatti contro la Lazio.