Allarme ultrà napoletani e Feyenoord, timori di agguati nei locali al centro

Transenne in Centro, attorno ai monumenti. Ma anche nelle piazze turistiche e della movida. Come piazza di Spagna, dove nel 2015 in più di mille scatenarono il panico danneggiando la Barcaccia, scrive Rinaldo Frignani su Il Corriere della Sera . Barriere fatte installare ieri pomeriggio dai vertici delle forze dell’ordine, in accordo con Prefettura e Questura, per impedire agli ultrà del Feyenoord di replicare quanto accaduto otto anni fa. Ieri erano una quarantina in giro per il Centro, pedinati da poliziotti e carabinieri in borghese per capire i loro spostamenti, soprattutto di sera, nei pub della movida fra Campo de’ Fiori e Trastevere, come anche attorno al Colosseo. Sono oltre 1.500 gli uomini di polizia e carabinieri messi in campo per assicurare le vigilanze in giro per Roma, ma non solo: presidiati da ieri mattina i caselli autostradali, in particolare quello di Roma Sud, perché oltre agli olandesi potrebbero arrivare anche gruppi di ultrà napoletani intenzionati ancora una volta a regolare i conti con i romanisti, come accaduto lo scorso 8 gennaio nell’area di servizio di Badia al Pino, ad Arezzo.