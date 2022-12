Abraham sarà padre nel 2023. Olimpico esaurito col Bologna

Pochi biglietti rimasti in vendita per la sfida di Coppa Italia contro il Genoa e per quella di campionato contro la Fiorentina

È così tanta la voglia di Roma che anche per il match col Bologna, che si giocherà mercoledì 4 gennaio alle 16.30, l’Olimpico sarà tutto esaurito, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Lo ha comunicato ieri la società giallorossa con una nota sul proprio sito, in cui ha specificato che resterà aperta la rivendita per gli abbonati plus. Si va verso il tutto esaurito anche per Roma-Genoa di Coppa Italia del 12 gennaio (ore 21) e per Roma-Fiorentina del 15 (20.45).