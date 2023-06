Abraham operato, la Roma pensa a Scamacca

Il centravanti inglese resterà in clinica per alcuni giorni per poi iniziare il percorso di riabilitazione. Non tornerà in campo prima del 2024

È stato operato ieri Tammy Abraham, l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro è andato bene, come riporta Il Corriere della Sera. Lo ha reso noto la Roma. L’operazione è stata effettuata da Andy Williams presso il Cromwell Hospital di Londra, alla presenza del responsabile sanitario del club, Massimo Manara. Il centravanti inglese resterà in clinica per alcuni giorni per poi iniziare il percorso di riabilitazione. Non tornerà in campo prima del 2024, la Roma si sta muovendo sul mercato. Circolano i nomi di Scamacca e Icardi.