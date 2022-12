‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Modric sarebbe una follia per la Roma”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "Modric è un'idea sbagliata per la Roma, una follia. Ha 37 anni, è sempre un giocatore importante ma non è più il Modric di una volta. Arriverebbe a Roma a 38 anni. Chi prende un calciatore di 38 anni?".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "La Roma deve fare una giusta offerta a Smalling, lui ha un rendimento molto alto ed è un punto di riferimento, però non bisogna nemmeno tagliarsi le vene. Di centrali forti ce ne stanno tanti in giro, il Mondiale lo sta dimostrando. Se arrivasse adesso Modric sarebbe meglio di quelli che ci sono nel centrocampo della Roma, nonostante la sua età".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104.5): "Mkhitaryan, ma anche dzeko, sono delle ferite ancora aperte nella Roma. Pinto ha fatto bene a proporre un biennale a Smallingg perché un sostituto all'altezza non è facile trovarlo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): "Smalling è il giocatore più importante nella Roma, ma se hai disponibilità di soldi in giro ce ne sono tanti di centrali buoni e più giovani. Il problema è che ci si deve muovere in tempo per poter investire".