‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Questa è la Roma, squadra molle e prestazione scadente”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mi aspettavo una partita complicata, ma la Roma se l'è complicata ancora di più. Sconfitta o pareggio, cambia poco. Squadra molle, che soffre la pressione dell'avversario. In difesa senza Smalling perdi le certezze. Se Dybala sta sotto tono, in attacco non tiri in porta. Pellegrini sempre per terra... Faccio fatica a individuare in lui il riferimento della squadra. Questa è la Roma, le solite cose. Doveva accontentarsi del pareggio. Il ritmo è troppo blando e crea poche situazioni. Rui Patricio? Si può fare meglio, non ti salva mai".