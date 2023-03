‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Ora eviterei la Juve e lo United”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): "Juve e Roma possono arrivare fino in fondo in Europa League, speriamo che non si incontrino già adesso".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): "Mi aspettavo qualcosa di più dalla Roma, all'inizio mi sembrava più predisposta la squadra per fare meglio. Poi dopo il fallo su Spinazzola si sono impauriti e hanno fatto una gara più difensiva con tanta densità a centrocampo. Se la Roma tiene una concentrazione come quella di ieri può andare lontano. Ora eviterei la Juve e lo United, per il resto te la puoi giocare con tutte. Il derby? Spero che Matic possa rimettersi in piedi". Non vedo una favorita tra le due".