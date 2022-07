‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Non credo ci sia attrito tra Mourinho e la società”

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): "Non credo ci sia nessuno attrito tra Mourinho e la società. Mi preoccupo di capire quali possano essere gli obiettivi della Roma. Il secondo anno è quello che da consapevolezza. Non ti so dare una risposta al perché di questo silenzio, non so interpretarlo. Credo che stiano lavorando per portare a Roma due giocatori che possano far fare il salto di qualità. Gli acquisti già arrivati non fanno la differenza ma danno alternative che l’anno scorso non c’erano. Se Zaniolo vuole andare via c’è poco da fare, farei di tutto per trattenerlo però poi la Roma se ne farà una ragione. Non prenderei contropartite come Arthur o McKennie ma cercherei un giovane talento, quello che era Zaniolo qualche anno fa".