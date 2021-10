‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Nella Roma la situazione è complicata”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei...

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104.5): "Io in Norvegia ho visto una Roma in grave difficoltà e non capisco come mai le riserve non riescano a dare il massimo una volta chiamati in causa. Nella Roma la situazione è complicata".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina 104.5): "Mourinho si è preso le responsabilità, ma poi la colpa la dà ai ragazzi che ha mandato in campo. Un grave errore di comunicazione quello che poi dice ai media, e questo non me l'aspettavo da lui. CRedo che sia anche un problema di come vengono allenati queste seconde linee. Kumbulla in nazionale non ha fatto toccare palla a Levandoski, ma in Norvegia gli passavano dal tutte le parti gli attaccanti. Come è possibile? Roma-Napoli dico che finisce in pareggio".