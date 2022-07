‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “È stato un bene preservare Dybala sabato sera”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "L'attesa è grande, i tifosi dovranno pazientare ancora per un po', ma vedremo presto giocare Dybala, è stato un bene non vederlo nella partita di sabato. Paulo sta dimostrando grande prudenza, questa mattina si allenerà da solo a Trigoria. Il ritiro è stato anche molto utile per capire il destino di alcuni: come Vina o Calafiori. Serve numericamente un centrale di difesa, mentre a centrocampo si sta trattando per Wijnaldum. Vedremo che cosa ne sarà di Veretotut".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma sta cercando calciatori di alto livello che siano a basso costo: la vicenda Dybala ormai è chiara e quella su Wijnaldum potrebbe essere molto simile. Nonostante la differenza di età e del tipo di giocatore. È chiaro che quando vai a sfiorare queste società, ti trovi davanti ad un ingaggio notevole e riesci a portare a casa l'operazione solo se c'è la voglia di collaborazione da parte de club. Shomurodov e Vina hanno poche possibilità".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Wijnaldum non è un giocatore alla Matic, gli piace inserirsi e le qualità ci sono tutte. La Roma con Mourinho sapeva benissimo che non poteva andare ancora avanti a progetto, puntando solo su ragazzi giovani, servivano giocatori già pronti, e il profilo del Psg è uno di questi. Tecnicamente va bene, economicamente no".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Wijnaldum non è un giocatore di facile gestione. Se viene a Roma, Mourinho darebbe grandi garanzie in questo senso. Nonostante ciò però non è un profilo che il club si può permettere e che serve alla squadra".