‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “A Torino non è facile, anche il punto può servire”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Questo campionato tiene in corsa tutti per l'Europa, ora è rientrata anche l'Atalanta. E' un po' una corsa tra difettate. La Roma ha una grande chance oggi, ma a Torino non è facile vincere. Sarebbe straordinario fare altri tre punti, che ti rimetterebbero in una posizione di vantaggio. Però anche il pareggio ti permette di restare in corsa, ci sono ancora tante partite".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino- 104,5): “Vincere a Torino stasera non è facile. La Roma è più forte ma serve una partita importante. Potrebbe essere la partita della svolta per il campionato dei giallorossi, ma non è facile"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino- 104,5): “Ennesima chance per scavalcare le milanesi, io però farei un turnover ragionato perché bisogna pensare anche all'Europa League nonostante manchino diversi giorni al Feyenoord, e credo che Mourinho penserà a questo. Ci sono tre o quattro giocatori che sono insostituibili. Il Torino è un osso durissimo e può metterti in grave difficoltà. Io eviterei di spendere troppe energie, anche se poi Mourinho mette in campo quattro o cinque riserve rischia tanto. Spero che i Friedkin trovino il modo di far restare Mourinho ancora tanti anni"

Nando Orsi (Radio Radio Mattino- 104,5): “Gioca Belotti? Io tra lui e Abraham scelgo di far giocare l'inglese. Il Gallo non mi sembra il risolutore al momento".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino- 104,5): “Io in attacco partirei con Abraham, perché dal punto di vista psicologico per Belotti potrebbe essere una gara non facile. Il pubblico lo fischierà e bisogna vedere la sua reazione sulla prestazione in campo. Pellegrini non è in grande forma, però se Mourinho gli dà fiducia avrà le sue ragioni".