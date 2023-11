‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Ieri Mourinho è stato il migliore in campo”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma sulle frequenze radiofoniche

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Ieri Mourinho ha avuto ragione con i cambi, è stato il migliore in campo. Ha tenuto in campo Lukaku, il peggiore nettamente, e poi ha deciso la gara. Bisogna dare i, meriti all'ellaentore. Ieri immagino che tanti anti-moutinhani stavano gioendo ed invece... La squadra nel primo tempo poteva fare gol ed il Lecce nella ripresa è venuto fuori alla grande".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Non so quanto meritata ma la vittoria della Roma è importante. Le squadre piccole quando vengono all'Olimico hanno un po' paura e questo ha permesso alla Roma la rimonta. I tre punti arrivano perché la Roma ha più qualità e più forza ed è stata caparbia fino alla fine".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma avrebbe vinto ai punti, ha giocato meglio. Il Lecce perde per errori individuali soprattutto sul gol di Lukaku. La Roma però ci ha creduto fino alla fine e si vedeva che prima o poi il gol sarebbe arrivato. Non tanto per strategie di Mourinho ma solo perché ha buttato dentro tutti gli attaccanti"