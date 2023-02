‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Cremonese più difficile del Salisburgo”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Fabrizio Aspri (Radio Radio Mattino – 104,5): “Spero non si parli più di De Zerbi. Appena è uscito Zaniolo la Roma ha iniziato a giocare meglio. Abraham sta facendo meglio e i giallorossi sono usciti da un tunnel. Adesso serve la continuità".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Roma e Lazio non hanno fatto qualcosa in più rispetto al loro valore. A volte pensavo che si potesse fare meglio e così non è stato. Certi passaggi a vuoto delle loro squadre passano in secondo piano perché Mourinho e Sarri danno la colpa ad altri. Riescono sempre ad uscire puliti".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma si sta completando con il recupero degli infortunati ed ora hai validissime alternative che fino a due mesi fa non avevi. E grazie a questo vedi anche delle belle partite. Secondo me la critica con Mourinho va spesso oltre, per il tipo di personaggio. La Real Sociedad è un avversario difficile ma la Roma non deve aver paura. Martedì a Cremona sarà una partita complicata, più difficile di quella col Salisburgo perché affronti una squadra organizzata che vuole dare tutto fino alla fine del campionao".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Ora la Roma va meglio anche per i giocatori importanti recuperati. La Real Sociedad non deve spaventare, poteva andare molto peggio".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Alla Roma poteva andar peggio ma anche meglio nel sorteggio. La Real Sociedad sta facendo bene. Ora c'è da capire se Mourinho sta facendo un miracolo con questa squadra o fa il suo. Spinazzola ritrovato è una valida arma in più, e Belotti di oggi è l'alternativa ad Abraham. A Cremona la Roma vince, sfruttando l'entusiasmo per il passaggio del turno in Europa League e anche perché è più forte della Cremonese".