‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Con il Cagliari servirà una Roma concreta”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104,5): “Se al Cagliari togli cinque titolari, resta poca roba. Mi aspetto che la Roma vinca. I sardi sono l’avversario più in difficoltà che possano trovare, anche se come potenziale hanno una buona squadra"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): “Mi aspetto una vittoria. Non certo una partita con la stessa intensità vista con il Napoli. Sembra una partita facile, ma in realtà avrà tante insidie. Il cagliari è in un pessimo momento, avranno voglia di dimostrare che possono giocarsela per la salvezza. La Roma dovrà fare una partita concreta. Con Cristante diffidato, Mourinho potrebbe non rischiarlo e mettere Darboe, altrimenti dovrebbe abbassare Pellegrini e inventarsi qualcosa"