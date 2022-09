‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: ” A San Siro serve la Roma vista contro l’Atalanta”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Nel prossimo turno di campionato credo che il Napoli possa allungare di più in classifica. Inter-Roma gara importante, ma ce ne stanno ancora tante da giocare. Non so che partita sarà perché dopo le soste capisci solo quando iniziano a giocare come stanno realmente le cose. A Milano la Roma deve giocare come contro l'Atalanta, l'Inter ha una responsabilità in più perché sta deludendo".