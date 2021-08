‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Pedro alla Lazio? Sta bene dove sta…”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina 104,5): "I Friedkin meritano i complimenti, ma Mourinho dice che gli manca qualcosa. Direi un centrocampista o un difensore centrale, visti i problemi di Smalling. I giocatori che ha preso la Roma sono tutti da valutare, dobbiamo aspettare per i giudizi. Abraham è costato davvero tanto, vuol dire che è forte".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina 104,5): "L'operato dei Friedkin va elogiato da tutti, la Roma è quinta in Europa per spesa sui calciatori. L'intervista di Mourinho? Ormai parlano tutti ai canali ufficiali, non ci sono parametri per capire il vero pensiero di chi è intervistato".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina 104,5): "Pedro non ha dato tutto quello che aveva alla Roma, può ancora fare bene e sulla sua classe non si può discutere. Non ci vedo nulla di strano nell'interesse della Lazio. La Roma ha fatto un ottimo mercato, ma Mourinho aveva chiesto alla società di investire e quindi non sono sorpreso".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104,5): "Il passaggio di Pedro alla Lazio non sarebbe assurdo. Sarri lo ha allenato e lo conosce. Se le alternative sono quelle che sentiamo tutti i giorni, io ci penserei. La Roma ha sostituito Dzeko con Abraham, un ragazzo giovane con grande prospettiva e questo è positivo. Pensavo che si cercasse un regista difensivo, non escludo ci pensino ancora".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104,5): "Se alla Lazio piace Pedro sono contento, ma a me non piace affatto. Ma che progetto sarebbe? Sta bene dove sta. La Roma acquistato giocatori di valore. Un bel lavoro in un mercato come questo, dove mancano soldi e idee. Però la rosa è incompleta, la priorità era un centrocampista e quello alla Roma manca".