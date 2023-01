‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Basta parlare di carattere, la Roma di Mou sta deludendo”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "L'Atalanta mi sembra la vera rivale della Roma per il quarto posto, poi c'è anche la Lazio. Credo che Mourinho stia facendo veramente un grande lavoro rimanendo aggrappato al quarto posto, in questo momento. La Roma deve puntare sulla Coppa Italia. E poi vorrei il quarto posto, perché la Champions è fondamentale per le casse della Roma".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Pioli pensava di aver già vinto, vedrete che la prossima volta non farà gli stessi cambi. Anche questo è esperienza. La Roma però non può farsi bastare solo il carattere, altrimenti si accontenta di poco. Non si può solo andar sotto, bisogna imporsi sull'avversario. Sulla Roma di Mourinho ci arrampichiamo sugli specchi,perché a livello tecnico e tattico sta deludendo".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma ha coraggio ma spesso non basta. A San Siro non ha giocato male, non ha giocato. Brava sulle palle inattive e non è un caso che i gol siano arrivati in questo modo. Va fatto un applauso sul modi di allenamento. Hanno inciso molto i cambi di Pioli che pensava di averla vinta e ha messo tra giocatori nettamente inferiori ai titolari".