‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Darboe mi ricorda Giannini, fa le cose giuste”

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): “La Roma non ha snobbato questa competizione, ha messo impegno. Darboe? Un giocatore semplice, mi ricorda il principe Giannini: passaggi brevi, essenziali, sempre al punto giusto. È un giocatore di cui Mourinho si fida, più di Villar."

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): “Fonseca è arrivato in finale di Europa League lo scorso anno, nessuno lo ricorda. Perché? Probabilmente l’Europa League conta solo se la vinci. La partita con lo Zorya è stata una sgambata, non conta più di tanto. Le scelte di Mourinho potrebbero creare corto-circuiti: mi chiedo, un Villar titolare in under 21, quanto vale oggi che non gioca? Diawara aveva mercato in Inghilterra, oggi quanto viene valutato?”

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino - 104.5): “La reazione della Roma c’è stata, vincere in Europa non è mai facile. I giallorossi hanno giocato in maniera magistrale. El Shaarawy ha dimostrato le sue qualità.”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): “Prestazione positiva contro lo Zorya, serviva dopo il derby. L’allenatore sta cercando alternative sulle fasce e in mezzo al campo. Ibanez sulla destra secondo me fa fatica, credo sia da rivedere. Pellegrini è il collante della squadra, mancava alla Roma. Carles Perez evanescente: parte palla al piede e guarda poco i compagni. Shomurodov è un generoso, lavora molto per i compagni, anche se non ha qualità eccelse. Zaniolo è in crescita, Abraham una garanzia. Con l’Empoli la Roma dovrà essere concentrata, i toscani giocano meglio fuori casa che tra le mura amiche. Potrebbe essere una partita difficile, Mourinho avrà bisogno dei suoi migliori.Difficoltà anche per Kumbulla ma non vede il campo da tanto tempo. Darboe bravo ma un po' troppo lento e cadenzato".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "L'Empoli è una squadra che sta lì e riparte, è veloce tra gli spazi. E’ una partita adatta per capire se Mourinho vuole schierare ancora una squadra squilibrata, in mezzo al campo è stato così in questi match. L’Empoli gioca allo stesso modo della Lazio e delle altre squadre affrontate, sulle ripartenze. Fa meglio fuori casa e non è da sottovalutare, non è una squadra facile da incontrare perché ha una buona classifica ed è veloce. Poi la Roma torna venerdì notte, c’è una stanchezza che può arrivare anche se non hanno giocato tutti i titolari".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Per la Roma un brodo ricostituente dopo la sconfitta nel derby dove aveva giocato anche bene. La squadra ha fatto il suo e ha recuperato un po' il morale. Vincere fa bene e ha ricompattato la situazione che un po' si era rovinata".