‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “A Roma ci si lega agli allenatori per sentimento”

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Credo che la Roma in passato abbia sondato il terreno con Gattuso, nel post Ranieri. Ma non capisco come sia possibile giudicare Spalletti come Attila e Claudio come un salvatore... quell'anno arrivammo sesti. Credo sia una questione di sentimenti. Credo che Pallotta prima o poi tornerà nel mondo del calcio. Smalling e Dybala i migliori della Roma: uno non convocato e l'altro zero minuti al Mondiale. Le massime espressioni del campionato italiano sono delle comparse nella coppa del mondo".